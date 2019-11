Yul Servo balik-pelikula sa ‘Food Lore: Island of Dreams’ na ipapalabas sa HBO

BALIK sa pag-arte sa pelikula si 3rd District of Manila Cong. Yul Servo. Bibida siya sa pelikulang Food Lore: Island of Dreams na ipapalabas sa HBO simula November 3.

Kasama ni Yul sa Island of Dreams sina Angeli Bayani at Ina Feleo. The film is directed by Erik Matti.

“Maganda ‘yung pelikula. Dati nakakagawa ako ng pelikula na inilalaban sa ibang bansa. Dito, first time na ‘yung walong bansa nagsama-sama ‘yung kultura at kasama ang tungkol sa pagkain,” lahad ni Yul nang makatsikahan siya ng ilang entertainment press.

Dugtong ni Yul, “Ang galing ni Direk Erik Matti. Actually, magaling naman talaga siya dahil pangalawang movie ko na ito sa kanya. Yung una yung horror movie na Pasiyam. Ang gaan lang ng trabaho namin sa ‘Food Lore: Island of Dreams,’ para kang hindi nagtatrabaho, para ka lang nagbabakasyon.”

Eh, bakit nga ba hindi pa rin niya iniiwan ang showbiz kahit busy siya sa pulitika?

“Iba kasi ang showbiz, dito ako nagsimula. Ito rin yung larangan na nagbigay sa akin ng pagkakataon para manalo ako noon ng councilor. Kasi singkwenta porsiyento ng pagpapakilala nagawa ko na sa pagiging artista, eh,” katwiran niya.

“At saka yung pagiging artista nag-e-enjoy ako doon, eh. Passion ko yun, eh, yung umarte sa harap ng camera at gumanap sa iba’t ibang klaseng karakter. Ang sarap kaya ng pakiramdam na iba-iba yung nagagampanan ko — minsan mayaman ka, minsan mahirap, dito kontrabida ka, tapos bida ka,” dagdag niyang pahayag.