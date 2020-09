Ylona Garcia nagtatrabaho bilang service crew sa McDonalds ngayong pandemic

MAY PARAAN ang singer at dating Pinoy Big Brother teen housemate na si Ylona Garcia para gawing productive at kapaki-pakinabang ang kanyang oras ngayong pandemic dahil sa covid-19 health crisis.

Sa Instagram post ni Ylona noong August 31 ay ibinahagi ng singer na nagtatrabaho siya ngayon sa isang sikat na fast food chain sa Sydney, Australia bilang servic crew kung saan siya nakatira ngayon.

“Hey, ya’ll. I decided to work at @mcdonaldsau. :) Feel free to come thru & I’ll serve you,” caption niya sa isang selfie photo suot ang uniform niya sa McDonalds.

Marami namang netizens ang humanga sa pagiging humble ni Ylona kahit pa isa siyang celebrity sa Pilipinas. Pinuri din ng netizens ang hindi pagiging maarte ng dalaga na dating na-link kay Bailey May.

Si Ylona ay isa sa housemates ng reality program na Pinoy Big Brother 737. Naging Star Music artist din siya at nakapag-release ng isang album titled My Name is Ylona Garcia noong 2016.