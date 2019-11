YES TO KATHRYN, NO TO JULIA: James Reid, iwas muna sa sakit ng ulo!

ADVERTISING

MATAGAL-TAGAL na rin natin hindi napapanood sa isang mahabang TV iinterview si James Reid. Miss na nga siya ng kanyang fans and detractors alike.

Sa kanyang recent guesting sa Tonight with Boy Abunda, nagkaroon ng pagkakataon si Tito Boy na itanong sa binata ang ilan sa mga katanungan ng madlang pipol. Bakit ba ito umalis sa Viva Artists Agency? Kumusta na ang kanyang record label na Careless Music Manila? Totoo ba dumaan ito sa isang matinding depresyon nang siya ay sumikat ng husto? How’s his relationship with his lady love Nadine Lustre?

Lahat ng katanungan ay sinagot ni James with no hesitations. Pati nga ang fast talk where he asked for sex or chocolates ay sex ang pinili nito. No pretensions, simply real.

Pero para sa mga nanonood, mas interesting nang maglaro sila ni Tito Boy at pinakitaan siya ng mga larawan ng ilan sa mga Kapamilya leading ladies, which months ago ay si Nadine naman ang sumalang sa naturang laro.

Halos lahat ng ipinakitang larawan ay game si James na makatrabaho ang mga leading ladies like Yassi Pressman, Janella Salvador and Liza Soberano. Pagdating kay Kathryn Bernardo ay nag-yes din ito. This will be an interesting pairing if it happens dahil sina Kathryn at Nadine ang ‘magkalaban’ ngayon in terms of stardom. The last girl na ipinakita sa kanya ay si Julia Barretto, na isa sa controversial young stars natin ngayon.

“Do I have to explain?” James asked awkwardly. Nag-insist si Tito Boy. No choice ang binata.

“James Over.” sagot ni James bluntly. When asked why it is a no for him, he simply said “There’s too much… like, there’s too much noise when it comes to fans and stuff.

“I have no problem with her at all, its just that there’s just too much noise. Let’s make life easy” pagtatapos ni James.

Matatandaan na bago pa man naging officially magdyowa sina James at Nadine ay may mga tsikang may sightings sa coffee shop sa Tagaytay sina James at Julia, na ikinagalit ng JaDine fans. May mga narinig din kami na tsika about one-sided love pero wala rin itong confirmation.

Anyway, tama nga naman si James – why make your life more complicated?

Interesting lang din na para kay James, okay lang kung magtambal sina Gerald Anderson at Nadine Lustre sa isang pelikula. This just means na he is comfortable and trusts Nadine wholeheartedly.

Ang tanong – gusto ba ni Nadine? I bet… NOT.