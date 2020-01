Yam Concepcion: Ang ‘Pambansang Kabit’ na loyal sa kanyang boyfriend

SA TELEBISYON, naagaw ni Yam Concepcion ang atensyon ng mga manonood.

Galit na galit sa kanya ang mga babae lalo na ang mga may asawa dahil sa pagiging unfaithful niya sa kanyang mister na si Jericho Rosales sa adult serye na Halik sa Kapamilya Network.

Nagkaroon nga ng tag si Yam as the “pambansang kabit” nang makipagrelasyon ito kay Sam Milby sa kuwento.

Pero alam ’yo ba na isang faithful girlfriend si Yam sa boyfriend na half-Filipino,half-American na si Miguel CuUnjieng na ka- Long Distance Relationship (LDR) niya na ka-based sa New York City sa Amerika.

Sa kabila ng layo ng distansya nila sa isa’t isa, ang boyfie niya ay naka limang taon na ang dalawa.

ADVERTISING

Sa estado ni Yam at ni Miguel, ang hirap ma-maintain ang ganitong pagmamahalan lalo pa’t ang layo nila at may kanya-kanyang careers.

Sa media conference ng kanyang first lead movie na Night Shift na produced ng Viva Films at Aluid Entertainment, nagkuwento si Yam tungkol sa relasyon nila.

“Five years na kami. So far, keri naman,” sabi niya.

Last Christmas ay magkasama sila ni Miguel. Nag-bakasyon siya sa Hawaii at nagpunta ng Big Apple (New York).

After NYC ay sinamahan siya pabalik ng Pilipinas ni Miguel. “He’s still here but he will soon leave back for the U.S. Sayang nga hindi niya mapapanood itong ‘Night Shift’. Excited pa naman siyang panoorin ito.”

Sa kanyang first lead movie na siya ang bida, first choice siya ni Direk Yam Laranas for the role.

Kuwento ni Yam during the mediacon: “It’s my first horror movie and when I learned he’s directing it, I got excited, pati friends ko, kasi fans kami ng horror movies niya.”

Si Direk Yam ang nagdirek ng mga pelikulang horror like Sigaw, The Road at Aurora na pinagbidahan ni Anne Curtis last MMFF 2018.

Sa movie, isang medical technologists si Yam sa isang morgue. Nang hindi nakarating ang kapalit niya, siya ang sumalo ng “night shift” schedule ng kasama.

Sa loob ng morgue, sabi may mga nagpaparamdam daw ang mga kaluluwa -m ga bangkay na nabubuhay.

Makakasama ni Yam sa pelikula sina Michael de Mesa, Irma Adlawan, Epy Quizon, Soliman Cruz and Ruby Ruiz. Night Shift is showing on January 22 in cinemas nationwide.