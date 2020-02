Xian Lim, pinapangit sa pelikulang ‘UnTrue’

ADVERTISING

NANG makita ni Direk Sigrid Andrea Bernardo ang artista niya na si Xian Lim, ayaw niya ang original look ng aktor na tipong pa-model, matangkad at guwaping.

Out of character si Xi sa hinahanap ni Direk na physical look ng karakter ng aktor bilang si Joachim na isang OFW na nakilala naman ang karakter ni Cristine Reyes na tulad ng aktor ay isa din OFW na nagmahalan silang dalawa, nagsama na nauwi sa sakitan at bugbugan ang pagmamahalan.

Diretsahan pala ang ginawa ni Direk kay Xian na kung gusto niya makuha ang role, kailangan na magdagdag siya ng timbang para mawala ang “pa-model” at “pa-guwapo” image niya na taliwas sa hinahanap ni Direk na katauhan sa istorya na sinulat niya.

“Yung physical transformations, very important sa akin,” sabi ni Direk Sigrid kaya naman tinapat niya ang aktor na may kulang sa physical requirements niya ang hinahanap niya kay Xi. “Tinapat ko siya. If you really have to look the part, if you really want the role, Xian, you have to gain 20 pounds, ‘tapos, kailangang may stubbles, kasi masyado kang guwapo. Masyado kang model. Malinis. Kung gusto mo talaga, kailangang ganito, you have to be in ten workshop days.”

Dahil sa kagustuhan ni Xian na mapunta ang role sa kanya ay nag-effort ito na madagdagan ang timbang niya para lumaki siya tingnan on screen.

Kung makikita nyo ang mga publicity photos ng pelikula, de-glamorize ang itsura niya na ibang-iba sa mga nakaraan niyang mga pelikula.

Hindi pa man naipapalabas ang UnTrue (sa Wednesday, February 19 na ang showing sa mga sinehan), nagsimula na rin ang aktor with the look test para sa bagong pelikula niya with Ryza Cenon for Viva Films na Sa Muli na sinulat at ididirek ni Fifth Solomon. Aside from the movie na tipong romcom nila ni Alex Gonzaga na kabilang sa line-up ng Viva Vision 2020 na mga pelikulang gagawin ng film outfit.