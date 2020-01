WITH A 1 BILLION BUDGET: ‘Viva Vision 2020’ ng Viva Films, raratsada na!

ADVERTISING

BONGGA ang paandar last night, Tuesday January 28 ng Viva Films sa ginawa nilang launch ng Viva Vision 2020 kung saan aariba sila ng husto for 2020 with a budget of 1 Billion Pesos (or more) sa gagawin nilang mga film projects.

Sa teaser na ipinakita sa mga invited media, gagawa sila ng 34 films this year.

Kaya ang movie industry, alive na alive na taliwas sa sinasabi na naghihingalo na nga ang industrya ng pelikulang Pilipino dahil sa mga pelikula na napapanood online tulad ng Netflix at Iflix.

Para sa mga pelikula na nakalapat na ang pagsisimula, bobongga muli ang acting careers ng Asia’s Songbird na si Regine Velesquez at Megastar Sharon Cuneta with the film Sunny.

From an insider, isang Korean film adaptation diumano ito tulad ng pelikula ni Aga Muhlach last MMFF na Miracle in Cell No. 7 na tunay naman na tinatangkilik ng publiko.

When I posted the picture ng dalawa sa mga social media accounts ko, ang daming mga fans na na-excite at sabi ay aabangan nila.

Ang isa sa mga pelikula na gagawin si Dingdong Dantes sa Viva na Korean movie na kumita ng husto sa Korean. May part 2 naman ang pelikula nina Bela Padilla at JC Santos na super hit sa takilya na 100 Tula Para kay Stella.

Biro nga ng aktres sa dami ng film projects niya sa kanyang mother studio, siya na daw si “Viva Padilla”. Sa Febuary 5, palabas ang bagong hugot movie ni Bela with her ”ka-loveteam” JC Santos na On Vodka, Beers, and Regrets directed by Irene Villamor.

Present sa Viva Vision 2020 event na isinagawa sa Novotel Araneta si Xian Lim na hindi pa man naipapalabas ang movie niya with Cristine Reyes na Untrue na sa ibang bansa nag-shooting (sa Georgia bahagi ng dating USSR), may dalawa pa siyang projects na naka-line-up with Ryza Cenon na may working title na ‘Sa Muli‘ na parang isang “emote movie” at ang romantic comedy na Love The Way You Lie with Alex Gonzaga and Kylie Verzosa.

Si Matteo Guidicelli naman ang bagong si Penduko. Si Direk Joel Lamangan naman ang direktor ni Lovi Poe starrer na sexy film na Hindi tayo Pwede with Marco Gumabao and Tony Labrusca.

Si Bela, gagawin niya ang Ultimate Oppa with Korean hearthrob na si Kim Gun-woo.

Si Christian Bables may project din with Viva na makakasama ang mga binata na sina Andre Paras at Marco Gallo at Gab Lagman. Maging si Kim Molina at ang real-life boyfie niya may project din sa Viva na bahagi ng paandar ng kumpanya sa 2020.

Sa dami mga naka-line-up na nawaglit sa isipan namin. Madami sa mga Viva Artists Agency ng mabibigyan ng trabaho bukod sa mga television shows nila sa cable.

Si Anne Curtis, after niya manganak ay may gagawin niya ang pelikula under the direction of Jun Lana ayon sa impormasyon sa amin ni Direk Perci Intalan of Idea First Company.

Bongga ang Viva sa mga projects ngayong 2020. Happy ang showbiz nito!