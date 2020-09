‘Walang Hanggang Paalam’ nina Angelica Panganiban, Paolo Avelino, Zanjoe Marudo at Arci Munoz, mapapanood na ngayong Lunes!

ADVERTISING

MAPAPANOOD NA simula ngayong September 28 ang action-drama series na ‘Walang Hanggang Paalam’ na pagbibidahan nina Angelica Panganiban, Paolo Avelino, Zanjoe Marudo at Arci Munoz. Ito ay mapapanood sa Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live.

Kung inyong matatandaan, inanunsyo earlier this year ang ‘Burado’. Ito dapat ang magsisilbing Primetime Bida comeback projects nina Julia Montes at Nadine Lustre. Unfortunately, nag-backout ang dalawa sa proyekto. Hindi na rin posible na gawin ang original concept ng project na required ang mga cast at crew na mag-shoot sa ibang bansa.

Ginawan na lang ng adjustment ng production ng programa ang proyekto. Mas focused na ito sa dramatic scenes at nagkaroon ng lock-in taping ang cast and crew nito sa Subic, Zambales.

Maliban dito ay pasok na sa proyekto sina Angelica Panganiban at Arci Munoz na tingin namin ay pumalit sa roles na dapat ay kina Julia Montes at Nadine Lustre originally. Nawala na rin sa eksena ang male Thai character na kasama sa original storyline.

Nakakabilib din na nagawan nila ng paraan na matuloy pa rin ang proyekto. Mahirap din magtaping ng mga teleserye ngayon dahil maliban sa limitado ang puwedeng gawin at magastos ang pagpapa-swab test at pag-lock-in ng mga artista at crew, meron din mga ayaw magpa-lock-in sa iisang lugar kaya maraming teleserye and movie projects ngayon ang kanselado.

Mapapanood na sa Kapamilya Online ang ‘Walang Hanggang Paalam’ simula ngayong Lunes, September 28 tuwing 9:20 PM sa Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live.