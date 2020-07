VLOG WATCH: Yeng Constantino’s Skin Care Routine

ADVERTISING

NAKAKASTRESS ang mga nagaganap sa Pilipinas ngayon lalo na sa nakakalungkot na sinapit na denial ng ABS-CBN franchise. Maraming empleyado (more than 11,000 plus regional employees) ang nawalan o nanganganib na mawalan ng trabaho. Kung walang TV shows na pinoprodyus o pinapalabas, walang kikitain ang network. Ibig sabihin, maraming tao ang mawawalan ng kabuhayan at maraming Kapamilya loyal fans ang maglulugmok sa lungkot at boredom. Nakakabagot lalo na ngayon na naka-quarantine mode pa rin tayo.

To destress (hopefully), we’re sharing Pop Rock Princess Yeng Constantino’s Skin Care Routine. Inamin ng singer/actress na ma-pimple siyang tao. Dahil tatlong buwan din siya halos nabakante sa pagpeperform ay hindi niya nagamit ang mga make-up brushes niya. Result? Breakouts!

Sa video na ito ay ishinare ni Yeng ang kanyang Skin Care Routine na sa totoo lang ay simple. Kung may kamahalan man ang mga produkto, mukhang effective naman ang mga ito at pangmatagalan.

Kung ikaw ay may skin problems dahil sa quarantine stress, ito na ang video na para sa’yo! Pak!

