VLOG WATCH: Yassi Pressman cooks Korean Beef Bowl #SayYassToCooking

By

ADVERTISING

ACTIVE na muli sa primetime ang Kapamilya actress na si Yassi Pressman dahil sa pagbabalik ng ‘FPJ’s Ang Probinsyano‘ na mapapanood pansamantala sa Kapamilya Channel. Ibig sabihin, makikita na muli natin gabi-gabi sa ang minahal nating misis ni Cardo na si Alyana!

Kamakailan lang ay nag-upload ang dalaga ng #SayYassToCooking video ang aktres. Siguro’y inspired din ito sa mga napapanood na KDrama na usong-uso ngayon dito sa Pilipinas.

Para sa kanyang cooking video, nagluto si Yassi ng Korean Beef Bowl. Maliban sa masarap na pagkain ay napakasarap din naman tingnan ang tagaluto na naka-glam up talaga! Siguro’y aaura rin ito sa isang taping dahil napakaseksi at blooming ni Sexy Yassi. Masarap na nga ang ulam, masarap din ang tagaluto! Pak! Puwedeng-puwede na mag-asawa! For real!

Maliban sa FPJ’s Ang Probinsyano, panoorin niyo rin ang suspense-thriller digital series nito sa iWant na The Tapes with Sam Milby. Suportahan niyo rin ang ‘Stay Safe Together’ charity ni Yassi! Panoorin na ang video. Magutom, maglaway at mabusog tayong lahat!

ADVERTISING