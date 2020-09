VLOG WATCH: Xian Lim’s POV on Love Thy Woman’s Quarantine Shoot

ADVERTISING

NATAPOS NA noong Biyernes ang panghapong teleserye ng Kapamilya Network na ‘Love Thy Woman’ na pinagbidahan nina Kim Chiu, Yam Concepcion at Xian Lim. Ito ang isa sa mga TV Dramas na matapang na tinuloy ang pagti-taping ng mga eksena habang naka-General Community Quarantine ang Pilipinas.

In the past ay ipinakita na ni Kim Chiu ang kanyang buhay bilang artista under ‘the new normal’ habang naka-lockdown sila ng Love Thy Woman cast and crew sa isang hotel sa Kyusi. Ipinakita ng aktres at girlfriend ni Xian ang kanyang daily routine sa hotel and how they do things on their own – no PA’s or drivers. They do things on their own.

Ipinakita rin ni Yam Concepcion ang ilan sa mga special bonding moments niya with the Love Thy Woman Family. Satisfied naman ang lahat sa ending ng programa dahil nagkaroon ng reconciliation ang mga babaeng bida. Ang kapalit nito ay na-deadz naman si David (Xian Lim).

Sa special two-part vlog ni Xian Lim habang naka-lockdown para sa teleserye ay masasaksihan din natin ang ilan sa mga kaganapan sa birthday ni Xian Lim. Yes, he is now 29 years old!

Panoorin ang challenging yet laidback Love Thy Woman shoot! Sure kami na marami na ang nakakamiss sa panghapong teleserye ng KimXi! Sana ay magkaroon na rin ng movie project ang magdyowa dahil its been years! Ano sa tingin niyo?

Congrats sa Love Thy Woman cast sa successful run ng inyong teleserye! Pak na pak!