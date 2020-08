VLOG WATCH: Xian Lim sings John Legend’s ‘Ordinary People’

ADVERTISING

IT’S AUGUST ALREADY! Umuulan-ulan ngayon kaya naman masarap mag-chill lang sa bahay, magkape at mag-sound trip.

Bilang magandang panimula sa buwan ng Agosto, pakinggan natin ang talented Chinito na si Xian Lim sa kanyang piano cover version ng hit iconic song ni John Legend na ‘Ordinary People‘. Kung hindi ninyo alam, Xian Lim is a gifted musician. Sa katunayan, he can play different kinds of musical instruments and he initially entered showbiz to be a musician. Destiny had other plans and he became an actor/hearthrob instead. But he’s not your ‘ordinary’ artista, ha? Apart from his musical talents, he is also a director, producer, businessman and of course, lover boy of Ms. Kim Chiu! Ayiiiiieee!

Noong Hunyo ay pinalakpakan ng mga tao ang pelikula nila ni Cristine Reyes na ‘UnTrue‘. This coming August 19 naman ay ipapalabas na sa Netflix Asia ang pelikula nila nina Alex Gonzaga at Kylie Verzosa na ‘Love the Way U Lie‘. Patuloy din na umaarangkada ang soap opera nila ng girlfriend na si Kim Chiu sa Kapamilya Channel na ‘Love Thy Woman‘.

Everything is going well for the extraordinary Xian Lim. Now sit back, relax and enjoy his music!

