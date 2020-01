VLOG WATCH: Xian Lim and Kim Chiu spreads kilig in China

ADVERTISING

MISS NIYO na ba ang KimXi tandem nina Kim Chiu at Xian Lim on the big screen or sa Primetime? No need to fret dahil mapapanood ninyo ang ilan sa mga travel moments ng dalawa sa most-loved couples natin sa showbiz.

Mukhang tinamaan ng kasipagan ngayon si Xian Lim dahil sunod-sunod ang kanyang video uploads sa kanyang solo YouTube channel. Ang favorite namin ay ang kanilang China Travel Vlog. Chinito and Chinita Princess conquers China with sooooo much love!

Anyway, soon ay mapapanood na natin ang KimXi tandem sa upcoming drama series na ‘Love Thy Woman’ with Yam Concepcion. Sa big screen naman ay ipapalabas na rin sa first quarter ng 2020 ang ‘UnTrue’ ni Xian Lim with Cristine Reyes. Ayon sa mga taong nakanood sa advanced screening, kakaiba raw si Xian dito. Exciting!