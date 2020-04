VLOG WATCH: What Rhian Ramos Eats in a Day (while on home quarantine)

ADVERTISING

SI RHIAN RAMOS ang isa sa mga female celebrities natin ngayon na consistent sa pagkakaroon ng sexylicious body. Hindi man ito active ngayon sa pagte-taping para sa primetime show niya na ‘Love of my Life‘ ay hindi nagpapabaya ang aktres sa kanyang physical health at mental being.

Ngayong araw ay nadiskubre namin na may sariling channel na pala ang Kapuso actress kaya naman nakita namin ang bago niyang post tungkol sa buhay in home quarantine as suggested by her fans and followers. Dito ay ipinakita niya ang kanyang routine habang walang pressure na mag-diet at interesting ang ipinakita niyang ‘Israeli Salad’ na balak namin gayahin para mas maging healthy rin ang aming kakainin in the coming days, huh!

Napakaganda ni Rhian Ramos at mukhang kuntento ito sa kanyang present life. Hindi naman niya ikinakaila na siya ngayon ay in a serious relationship with an Israeli guy na nakilala niya habang siya’y nanirahan sa New York pansamantala noong 2019 para mag-aral at magbakasyon. Way to go, RiRi!