VLOG WATCH: Valeen Montenegro’s Total Body HIIT Workout

ARE YOU a fan of the Sexy Kapuso actress Ms. Valeen Montenegro? May good news kami – may sarili na siyang YouTube channel!

Yes! Active na muli sa paggawa ng videos ang Fil-German actress na regular na napapanood sa Friday Gag Show na ‘Bubble Gang’ at huling napanood sa primetime bilang main villain sa ‘Beautiful Justice‘. Dahil na rin siguro sa influence ng mga co-stars niya sa programa na regular vloggers na (Yasmien Kurdi, Gabbi Garcia at Bea Binene), na-enganyo siguro ang dalaga na karirin na ang kanyang sariling channel sa pamamagitan ng pag-upload ng mga fitness and workout videos.

Halos every week ay may bagong content na shinishare ang actress na surely, kapag nadiscover ng mga fans niya at ng iba pang fitness enthusiasts on ECQ ay gaganahan din sila na magpawis at magpasexy!

Kung last week ay mas focused sa ABS and Arms ang focus ng kanyang fitness video, this time ay isa namang Full Body HIIT Workout ang ginawa nito. Less talk ang easy-to-follow body workout na ito na in fairness, hindi intimidating!

Kung gusto ninyo ng more realistic workout routines, i-follow niyo lang ang channel ni Valeentawak dahil mukhang mas desidido ito na mag-focus sa ganitong klase ng content. With a sexy body like hers as fitspiration, sino ba naman ang hindi gaganahan na magbalik-alindog, right?