VLOG WATCH: Ukay-Ukay Shopping on a Budget with Heart Evangelista in Sorsogon!

ADVERTISING

FASHIONISTA. That is the perfect word to describe the one and only Heart Evangelista – Escudero!

Kahit noong siya’y nag-uumpisa pa lamang bilang teen star sa ABS-CBN via G-Mik ay kilala na bilang kikay fashionista ang Filipino-Chinese star na ito. Habang tumatanda si Heart ay mas lalong bumobongga ang kanyang karera sa showbiz at well-respected ito sa fashion world. Isa siya sa rare celebrities na maituturing na ‘alta’ o nakakaangat ang estado sa buhay, pero mahal na mahal din ng masa. Puwede mo siyang tawaging ‘maarte’, pero she’s maarte with charm and lots of Heart!

Kasalukuyang naninirahan ngayon si Heart sa Probinsya ng Sorsogon, kung saan kasama niya ang kanyang loving husband na si Governor Chiz Escudero. Ang pagiging stuck nito sa probinsya doesn’t stop the inner fashionista in her!

Kung nakasanayan natin na mapanood ang mga leveling na fashion week rampa ni Heart with her team sa Europa at iba’t ibang parte ng mundo, this time ay isang budget Ukay-Ukay Haul with Modeling ang kanyang ipinakita! Yes, nakagawa ng paraan si Heart na mamili ng mga damit (for as low as Php 20 per piece!) at gumawa ng chic ensembles na kanya rin mismong nirampa sa kanilang hardin at syempre, damay na rin ang mga friends niya!

ADVERTISING

Kung mahilig ka sa damit at feeling bored ka na at home, baka time na rin para lumabas ka at mamili ng mga damit sa mga ukay-ukay ala Heart Evangelista. Just make sure to disinfect at labhan agad ang mga pinamili bago isuot, huh!

Heart Evangelista, nag-iisa ka talaga! Nate-tempt tuloy kami magplano ng Trip to Sorsogon sa oras na umayos na ang lahat. You better weeeerrrrk!