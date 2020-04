VLOG WATCH: Tom Rodriguez does Carla Abellana’s Glam MakeUp

ADVERTISING

NAALALA NIYO BA nang mauso ang ‘Boyfriend Does My MakeUp‘ tag sa YouTube? Muling binuhay ito ng real-life couple na sina Tom Rodriguez at Carla Abellana na nakakaaliw panoorin!

Noong 2019 ay naging aktibo si Carla Abellana sa paggawa ng YouTube videos habang naghihintay ng bagong project. Dahil siguro sa sipag nito sa paggawa ng content ay nahikayat na rin ang kanyang dyowa na last year naman ay naging busy sa paggawa ng mga pelikula at pagiging leading man ni Janine Gutierrez sa top-rating Kapuso afternoon drama na ‘Dragon Lady’.

Na-miss ng mga fans ang tambalang TomCar kaya naman marami ang natuwa at nabitin nang magsama muli ang dalawa sa primetime series na ‘Love of my Life’ kung saan gumanap na mag-asawa ang dalawa. Ang kaso, may cancer ang karakter ni Tom kaya naman wala na ito ngayon sa programa. Kasama rin nila rito sina Mikael Daez, Rhian Ramos at Coney Reyes.

Habang naghihintay tayo ng susunod na TomCar project, let us take the time to appreciate Tom’s artistic efforts in turning his lady love into a much more glamorous queen with this 2-Part Challenge! Hayyyy… what a colorful life in love! Ayiiii!