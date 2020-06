VLOG WATCH: Tiktok Dance Challenge with Sanya Lopez with Bida-Bida Kuya Jak!

ADVERTISING

USONG-USO ngayon ang Tiktok. Sa katunayan, may ilang celebrities na nabuhay ulit ang karir dahil sa pagsasayaw at paglilipsync sa nasabing entertainment app.

S’yempre, hindi magpapahuli ang ‘bida-bida’ siblings ng GMA-7 na sina Jak Roberto at Sanya Lopez. Nang lumuwag ang General Community Quarantine o GCQ, nakadalaw na si Jak sa kanyang nobyang si Barbie Forteza. Nakapag-shoot pa nga sila ng ilang Tiktok videos kung saan bongga talaga ang cute and sexy giling ng dalawa.

Para hindi naman ma-FOMO (Fear Of Missing Out) ang younger sister na si Sanya, nagrecord na rin ito ng Tiktok Dance Tutorial Videos na mismong si Jak ang nagturo sa kapatid.

Panoorin ang 2-Part video ng Tiktok Dance Challenge nina Jak at Sanya na as of writing ay umabot na ng 1.5 Million views each video! Bongga talaga!

Watch Sanya and Jake on Tiktok Popular Dance Tunes ‘Savage’ and ‘Binibining Marrikit’. Girl, Boy, Bakla, Tomboy will surely admire these two talented and good-looking siblings!