VLOG WATCH: The Way Kathryn Bernardo sees Daniel Padilla

KATHNIEL makes us believe in love again!

Para sa kanyang 25th birthday, sinorpresa ni Kathryn Bernardo ang kanyang real-and-reel boyfriend na si Daniel Padilla sa pamamagitan ng pag-upload ng simple pero tagos sa pusong birthday vlog tribute entitled ‘The Way I See You’.

Kilala natin si Daniel Padilla bilang isa sa pinakasikat na artista natin ngayon at ang onscreen tandem nila ni Kathryn ang pinakamalakas pagdating sa box-office at sa lawak ng fanbase. Maliban sa kanyang public image, ano pa nga ba ang hindi natin nakikita na side ng isang Daniel Padilla?

Ito ang ipinasilip sa atin ni Kathryn in her 2 minute video kung saan featured ang ilan sa mga local and international trips ng dalawa at kitang-kita mo how sweet and fragile Daniel is whenever he’s with his one and only sweetheart. Ito marahil ang dahilan kung bakit from teen love ay mukhang papunta na sa simbahan ang pagmamahalan ng KathNiel, huh! Who would’ve thought na 8 years na pala silang magdyowa?! Ang bilis ng panahon!

Lalong kinilig ang fans ng i-deklara ni Kathryn sa isang panayam na si Daniel ang ‘the best’ boyfriend. I think we all know why! Silipin natin ang genuine and very hopeful love sa pagitan ng dalawang superstars na ito. Kung miss na miss mo na silang mapanood sa big screen, you can always rewatch KathNiel movies sa paborito ninyong video streaming sites.

To Daniel Padilla, belated Happy Birthday! Stay happy and in love with life… and of course, kay Kathryn! Weeee