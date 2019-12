VLOG WATCH: ‘The Killer Bride’ Behind-the-Scenes with Maja Salvador!

ADVERTISING

GABI-GABI inaabangan sa late primetime slot ng ABS-CBN ang ‘The Killer Bride’ na pinagbibidahan ni Maja Salvador. Ito ang naging grand comeback project ng competent actress after her epic and iconic series na ‘Wildflower’.

Kung sa ‘The Killer Bride’ ay madugo at nakakakaba ang mga eksena, behind the scenes naman ay punong-puno ito ng kuwela and aliw moments! Ready ka na ba magpasindak o mapaindak sa kakatawa? GO!

In fairness, hindi halata na naka-lock in sila ng 3 days dahil todo pa rin ang energy nina Maja at Pamu! PAK!

