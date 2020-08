VLOG WATCH: Solenn Heussaff’s Plant Momma Life + Air Purifying Tips

ADVERTISING

REAL-LIFE MOMMA na sa isang cute little angel ang sexy actress na si Solenn Heussaff, pero tulad ng mga ordinaryong tao na stuck ngayon sa bahay, isa rin plant momma or ‘plantita’ ang ating favorite French-Pinay babe!

Matagal-tagal na rin nasisilip sa vlogs ni SOS (palayaw ni Solenn) ang mga nagbobonggahang indoor plants sa bahay nila ng asawang si Nico Bolzico. In order to help other plant enthusiasts, binigyan ng focus ni Solenn ang ilan sa mga well-loved plants niya sa kanilang bahay at nagbigay din ito ng ilang air purifying tips na talaga namang makakatulong sa mga newbies na ngayon pa lang kinakarir ang paghahalaman.

What is the best indoor plant if you don’t have enough sunlight? How can you balance the growth of the plant? Ano ang mga okay na halaman na ilagay sa iba’t ibang parte ng bahay? Lahat ‘yan ay nasagot ni Solenn kaya nood na!