VLOG WATCH: Sisters Ivana Alawi and Mona Louise Rey react to their 7 year old video!

ADVERTISING

ALAM NIYO BA na ang Breakthrough Sexy Actress of 2019 na si Ivana Alawi at ang dating childstar ng GMA-7 show Munting Heredera na si Mona Louise Rey ay magkapatid?

Yes, magkapatid ang dalawang magagandang dalaga na ito! Noon pa lang ay mahilig na mag-vlog ang magkapatid kahit na noong panahon pa na hindi pa uso ang pagiging ‘vlogger’.

Dahil si Ivana ang isa sa pinakahot Pinay celebrities natin na nag-crossover na rin sa cyberspace, nahalungkat ng mga followers niya ang isang cute video ng noo’y 15-year old Ivana and her 8 year old sister. Dito ay sinubukan ng mas nakababata na lagyan ng kolorete sa mukha ang kanyang ate na inglisera pa, huh?

Sa bagong upload ni Ivana sa kanyang channel ay nag-react ang dalawa. Ngayon, nasa early 20’s na si Ivana at si Mona naman ay isa nang ganap na teenager. Halos gusto na ‘ata ng dalawa na lamunin sila ng lupa sapagka-awkward ng kanilang video, na para sa fans nila ay napakakyut! Tinawag pa ni Ivana ang kanyang ‘old self’ na Maria G at halos lait-laitin niya ang pagkamaarte nito. Kalurkey!

ADVERTISING

Panoorin ninyo at magsubscribe kayo kay Ivana dahil sa totoo lang, siya ang nag-mamay-ari ng isa sa pinaka-genuine na celebrity channels sa YouTube. Ano na? Go!