VLOG WATCH: Sikretong Skin Care Routine ni Sanya Lopez, ibubulgar na!

HYPED UP pa rin ang mga original Encantadiks sa pagbabalik ng Encantadia sa GMA Telebabad. Gabi-gabi na naman napapanood sina Glaiza de Castro, Kylie Padilla, Gabbi Garcia at Sanya Lopez bilang Sanggre Pirena, Amihan, Alena at Danaya.

Sa programang Encantadia nabigyan ng bonggang showbiz break si Sanya Lopez. Noon ay lumalabas lang ito sa Master Showman at The Half Sisters. Sa kanyang paghawak sa brilyante ng lupa na unang pinanghawakan ng sexy actress na si Diana Zubiri ay mas nakilala ang dalaga at na-elevate na to leading lady status.

Pagkatapos ng kanyang Encantadia stint ay nagbida na si Sanya sa ilang Kapuso shows tulad ng Dahil sa Pag-Ibig at Cain at Abel. Nagbida rin ito sa sexy-romance movie na ‘Wild and Free’ noong 2018 at kasalukuyang calendar girl ng isang kilalang liquor brand.

Sure kami na marami ang curious sa skin care routine ng Kapuso actress na ito. To satisfy your curiosity, panoorin ang bagong vlog ng aktres na siya mismo ang magbubuko sa sarili niya! Pak!

