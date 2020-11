VLOG WATCH: Sharon Cuneta, ipinakita ang kanyang SHINee Shawols Collection!

ADVERTISING

“THERE’S NO age limit to what makes you happy, to loving what you love” ‘yan ang touching opening intro ni Megastar Sharon Cuneta sa kanyang latest vlog tungkol sa kanyang pagiging faney sa K-Pop band na SHINee.

Yes, certified SHAWOL si SHAWIE! Kung ang mga kabataan ngayon ay mas in love sa BTS, TXT o EXO, si Megastar Sharon Cuneta ay in love sa 5 original members ng SHINee na sina Onew, Key, Taemin, Minho at Jonghyun (+).

Sa bagong vlog ni Mega ay ipinakita niya ang kanyang SHINee Merch collection – from albums to posters to mugs at marami pang iba! Pati ang mga solo projects ng mga miyembro ay ipinakita niya at shinare din niya kung sino ang kanyang bias.

Ang pinakapaborito naming parte ay nang ipakita niya ang ilan sa mga fanmade items mula sa Pinas-based fans ng SHINee at napaiyak pa nga si Sharon. You can see how Sharon appreciates the SHAWOLs and safe to say na ganito rin ang knayang treatment sa kanyang sariling fans. Fandoms are not just ‘fans’. They’re more than that!

Halika na’t panoorin natin ang one and only Megastar na maging Mega Fan!