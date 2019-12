VLOG WATCH: Roxanne Barcelo shows her simple yet humble Balur Tour!

ADVERTISING

KUNG kailan siya tumanda, saka naman bumongga ang showbiz career ng sexy actress/singer na si Roxanne Barcelo na kilala rin bilang Roxee B.

Salamat sa kanyang breakthrough role as the spoiled brat Nathalie sa Wildflower two years ago, dumagsa ang movie and TV offers sa kanya. Just last week ay ipinalabas ang heartwarming LGBT film nila nina JC de Vera at Rufa Mae Quinto na ‘Love is Love’ at nagkaroon din ng renewed interest sa kanya nang lumabas ito sa ‘Tawag ng Tanghalan’ ng It’s Showtime. Aba, magaling pala kumanta si Roxanne?! Pak! Metropop graduate si ateh!

Ngayon naman ay ang YouTube world ang balak i-conquer ni Roxanne. Ang isa sa recent uploads niya ay ang isang house tour or in her world ay ‘balur tour’. Kung ang ilan sa mga celebrities and influencers na sikat sa platform ay todo flex sa mamahaling bahay, kotse at relo, pa-simple lang ang dating ng ating bida. With her studio-type condo ay makikita mo na happy and contented itong si Roxee. Kaya naman bet na bet namin na mas lalo pang umaura ang kanyang karir! Pak!

Ano mga badidaps? Ready na kayo? Be inspired with this balur tour! We love it!

ADVERTISING