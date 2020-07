VLOG WATCH: Rita Daniela and Ken Chan does the Charcoal Mask Challenge (laughtrip!)

ADVERTISING

FAN KA BA ng Kapuso loveteam na RitKen o nina Rita Daniela at Ken Chan? Sure kami na miss na miss na miss na miss na miss niyo na sila na unang minahal ng mga televiewers sa napakagaling na pagganap nila bilang Boyet ay Aubrey sa ‘My Special Tatay’. Maituturing ‘accidental yet phenomenal’ loveteam ng 2018-2019, nabigyan pa ng isang primetime series ang dalawa na ‘One of the Baes’ kung saan gumanap sila bilang Grant at Jowalyn. Natapos ang programa noong Enero at marami ang nakakamiss sa dalawa.

No need to fret dahil reunited ang dalawa sa YouTube channel ni Rita Daniela (na umamin na kailangang umarangkada sa pagiging YouTuber dahil ‘naghihikahos’ sa kakulangan ng projects ang mga taga-entertainment industry ngayon. S’yempre, damay ang mga artista rito kaya kanya-kanyang diskarte na lang. Pati ang pagbebenta ng iniendorsong beauty products ay pinasok na rin nila and to make it more fun and exciting, ginawa nila ang Charcoal Mask Challenge!

What we love about Ken and Rita’s partnership is napaka-genuine nito. Magaling sila sa pagganap ng dramatic scenes sa mga teleserye nila, pero nakakakilig din sila off-cam dahil napaka-comfortable nila sa piling ng isa’t isa. Whether that is romantic of plain friendship, you can feel the love between the two.

Pakinggan ang kasagutan nila sa mga mainit-init na katanungan at bongga rin ang pag-impersonate ni Rita sa ilang OPM divas natin like Lani Misalucha, Jaya and Jessa Zaragosa, huh? Pati si Queen B hindi pinalagpas!

After watching this long but entertaining video ay narealize namin na mas bagay na mabigyan ng comedy movie project ang dalawa. Anong sey niyo?! Baka naman…