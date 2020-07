VLOG WATCH: Rayver Cruz Can’t Say No to Janine Gutierrez Challenge!

ADVERTISING

REUNITED na ang real-life Kapuso couple na sina Rayver Cruz at Janine Gutierrez. Marami ang nakamiss sa vlogs and social media updates ng lovebirds na magkasama. Sa katunayan, bentang-benta ang ginawa nilang mukbang video some months ago at may nakaindang parusa para kay Rayver!

To make this reunion as love-filled and fun as possible, ginawa nila ang ‘Can’t Say No’ challenge na muling nauuso sa YouTube. Ito ang challenge na ginagawa ng mga YouTubers and vloggers kung saan hindi makaka-hindi ang talunan sa lahat ng kagustuhan at iuutos nang nanalo. Si Rayver ang talunan kaya oras na para ipataw ang parusa!

Ilan sa mga nakakaaliw na parusang pinagawa ni Janine sa kanyang dyowa ay ang pagpapaligo ng alagang aso, pagiging photographer sa graduation ng kapatid at pagsayaw sa publiko! Yes, ginawa naman ni Papa Rayver ang lahat ng iyon!

Panoorin ang lovey dovey Can’t Say No challenge nina Rayver at Janine! Sa mala-reynang ganda ba naman ni Janine, sino ang magtatangkang humindi? Suwerte nila sa piling ng isa’t isa, huh! May kasalan na kayang magaganap soon? We’ll see!

ADVERTISING