VLOG WATCH: Rakrakan sa Umaga with Yam Concepcion the Drummer Girl!

NALALAPIT NA ang muling pagbabalik ng Kapamilya teleserye na ‘Love Thy Woman’ simula sa June 15 sa bagong Kapamilya Channel. Yes, kahit na hindi pa klaro kung ano ang magiging future ng ABS-CBN ay magtutuloy-tuloy pa rin ang taping ng intense afternoon family drama ng Kapamilya network na pinagbibidahan nina Kim Chiu, Xian Lim at Yam Concepcion.

Kung si Kim Chiu ay active sa kanyang ‘bawal lumabas‘ trend at si Xian Lim naman ay nagpapaka-productive noong quarantine downtime, ano kaya ang pinagkakaabalahan ng napakaseksing si Yam Concepcion?

Well, muling binalikan ni Yam ang kanyang pagmamahal sa musika sa pamamagitan ng pag-play ng drums! Yes, drummer girl po ang Kapamilya actress at lalo kayong mamamangha dahil kung inaakala mo ay puro pasexy at pagpapaganda lang ang alam niya ay mukhang sa channel niya mailalabas ang kanyang rakista side. Are you ready to rock?! YAM IS! RAKENROL!

Mag-subscribe na kayo sa channel ni Yam Concepcion dahil interesting kung anuman ang kanyang susunod na gagawin para aliwin ang kanyang mga tagahanga.

