VLOG WATCH: Rachelle Anne Go, ipinasilip ang kanyang bahay sa London!

MATAGAL na rin nagtatrabaho at naninirahan sa London,United Kingdom si Rachelle Ann Go. Miss na miss na sya ng kanyang loyal Philippine-based fans, pero masaya sila sa tagumpay na tinatahak ng original Search for a Star winner bilang isang Westend at Broadway performer.

Dahil natural na magaling, hindi na kataka-taka kung bakit hindi nababakante ng trabaho si Rachelle. Kung ang ilang Pinoy performers na nakatikim ng buhay bilang stage actors/actress ay umuuwi na agad dahil walang ibang offers para sa kanila para mag-extend, ibahin ninyo si Rachelle!

At dahil matagal-tagal na rin siya sa London, nakabili na rin ito finally ng sarili niyang bahay!

Yes, Rachelle Anne Go and her husband Martin have their own ‘home away from home’. Napaka-warm and cozy ng interior ng bahay ng mag-asawa. Halatang-halata na talagang hands on ang dalawa sa pagdecorate ng kanilang bahay. Katulad ni Rachelle, laidback din ang feels ng kanyang humble abode.

Kung ikaw ay taga-UK, siguradong matututuwa ka rito at mabibigyan ka pa ng ideas na pwede mong i-apply mismo sa iyong bahay.