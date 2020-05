VLOG WATCH: Yeng Constantino, balik-YouTube with Quarantine Probinsya Life!

ADVERTISING

SHE’S BACK! Yes, nagbabalik na sa YouTube ang Pop Rock Royalty na si Yeng Constantino pagkatapos ng halos isang taong hiatus nito dahil sa kontrobersyang kinasangkutan nito nang maaksidente ang kanyang asawa sa Siargao. Naglabas na ng apology statement ang singer/actress ngunit wala pang balita kung itinuloy o inatras na ba ang kaso na sinampa laban sa kanya.

Eversince the incident ay lumabas na si Yeng sa award-winning 2019 Metro Manila Film Festival entry na ‘Write About Love‘ kung saan nakamit niya ang Best Supporting Actress Award. Sa pelikula ay katambal niya si Joem Bascon with Miles Ocampo and Rocco Nacino playing the lead roles.

Noong nakaraang Linggo ay inilabas na rin ni Yeng ang music video ng kanta niyang ‘Dasal’. Sa pagkakaalam namin ay matagal nang nai-shoot ang nasabing music video pero na-postpone ito. Mukhang ito ang tamang panahon para ilabas ang video na makakapitan ng mga ordinaryong Pilipino na dumaranas ng hirap at pighati habang nasa gitna ng Covid-19 pandemic.

Ooops… lumalalim na tayo! Silipin natin ang Quarantine Probinsya Life ni Yeng Constantino with her loving family. Ipinasilip niya ang kanyang inaayos na AirBnb business na sure kami na dudumugin ng mga Yengsters na gusto mag-lakwatsa o magstaycation in the province!

ADVERTISING

Habang naka-lockdown ay pagtatanim ng gulay, pag-aayos ng property, pagbabasa ng libro, paggawa ng kanta at pagrerelax ang ginawa ng mag-asawa. Sana’y magtuloy-tuloy na ang pagpopost ni Yeng ng Vlogs dahil sa totoo lang, ang vlogs niya noon ang isa sa nakakatuwang panoorin dahil may depth at hindi puro prank ang ginagawa. Anyway, watch na!