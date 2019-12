VLOG WATCH: Pregnant Solenn Heussaff discovers Newborn Baby Essentials

ADVERTISING

ANG DAMING PREGGY ngayon, huh! Isa na ang kalog and sexy French-Filipina actress/model/singer/artist/businesswoman na si Solenn Heussaff. Pagkaraan ng ilang taon na pag-aabang ng mga tao na magbuntis ang Kapuso star ay narito na nga’t nalalapit na ang paglabas ng Baby Boy or Baby Girl nina Solenn at ng asawang si Nico Bolzico.

Kahit buntis ay hindi pumi-preno si Solenn sa pagpo-produce ng content. Hindi man ito ngayon umaarte sa TV o pelikula (huling TV show niya ang Love You Two with Gabby Concepcion and Jennylyn Mercado), aktibo naman ito sa kanyang YouTube channel much to the delight of her fans – especially ang mga buntis!

Are you a first-time momshie? Panoorin ang bagong video ni Mummy Solenn!