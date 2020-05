VLOG WATCH: Papawis Zumba Workout Time with Erich Gonzales!

ADVERTISING

TRIP MO BA magpapayat ngayon habang extended ang Enhanced Community Quarantine pero ayaw mo magyoga at hindi ka naman makakapunta sa gym (kung member ka nga talaga sa gym – huwag na magpanggap! HA-HA-HA!)? Bakit hindi mo subukan magzumba?

Yes, Zumba is good for our health and fitness! Ito ngayon ang pampa-good vibes plus pampa-healthy vlog ng Kapamilya actress na si Erich Gonzales. Kung ang ilan sa mga kasabayan niya sa ABS-CBN ay puro pranks, intense workout o pakikipaglaban sa naging kapalaran ng kanilang home network ang inaatupag, mas pinili ni Erich ang maglabas ng serotonin para magbigay ng positivity sa kanyang fans and followers.

Panoorin at please, sundan natin lahat si Erich Gonzales sa kanyang bonggang fitness routine na originally ay inupload niya para sa kanyang sister. Kung perstaym mo magzumba, siguraduhin na may tubig ka at ready ka to ‘sweat it out’ dahil kahit mukhang simple ang steps ay grabe rin naman ang intensity nito! Ang maganda ay feeling great and accomplished ka afterwards.

So, watcha waiting for?! ZUMBA NA!

