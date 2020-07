VLOG WATCH: Pagiging ‘maasim’ ni Jak Roberto, ikaka-turn off kaya ni Barbie Forteza sa dyowa?

ADVERTISING

PAANO kung isang araw, magpapakita ang dyowa mo sa bahay ninyo at hindi kanais-nais ang kanyang amoy? Tipong parang binabad ito sa isang balde ng Datu Puti White Vinegar?

Ito ang eksenang bumungad sa Kapuso Teleserye Princess na si Barbie Forteza isang umaga nang dalawin ito ng hunky boyfie na si Jak Roberto sa kanyang tahanan. Since nasa General Community Quarantine o GCQ na ang Metro Manila, maaari nang bumisita sa ibang bahay with health and safety protocols.

For the second time ay inattempt ni Jak na i-prank ang girlfriend. Nagpabango lang naman ito ng suka bago pumasok sa bahay nina Barbie. Ang plano nila ay magshu-shoot sila ng workout video para sa channel ng dalaga. Ang hindi niya alam ay nirerecord na rin pala siya ng boyfriend for a prank video!

Panoorin kung paano hinandle ni Barbie ang awkward and uncomfortable situation na ito. Paano mo sasabihin sa guwapong boyfriend mon a amoy suka siya? Paano mo sasabihin na kailangan na nito maligo because he smells? Watch this video and learn from JakBie! Ha-ha-ha!

ADVERTISING