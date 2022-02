VLOG WATCH: Paano pumayat si Max Collins pagkatapos manganak?

MAITUTURING na fitspiration ang hot momma na si Max Collins. Pagkatapos ipanganak ang kanyang baby na si Skye noong 2020 ay hindi nagpabaya ang Kapuso star pagdating sa kanyang pangangatawan. Sa katunayan, mas confident nga ito these days na i-flaunt ang kanyang sexy body na kinahuhumalingan ng karamihan.

Ano nga ba ang fitness journey ni Max Collins? Kung naghahanap kayo ng fitspiration after giving birth or gusto mo lang din magfocus sa fitness goals mo this year, get a dose of inspiration from this pretty and hot momma!

Huling napanood si Max Collins sa teleseryeng ‘To Have and To Hold’. What’s next for Max? Abangan natin!