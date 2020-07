VLOG WATCH: Paano Nawala ang ‘Mommy Bulge’ ni Andi Eigenmann? Exercises Para sa Ab Separation/Diastasis Recti

ADVERTISING

DALAWA NA ang anak ng Tisay na ‘semi-retired’ actress na si Andi Eigenmann. Katulad ng regular momshies ay nakaranas din ito ng paglobo ng katawan partikular na sa tiyan. Ito minsan ang nagiging hudyat ng pagkakaroon o paglala ng ‘post-partum depression’ ng ga nanay.

Sa kanyang YouTube channel na ‘Happy Islanders’ which she shares with her partner and two babies, ipinakita ni Andi ang ilan sa paborito nitong AB Exercises para sa for Ab Separation/Diastasis Recti. Effective ito na nirekomenda sa kanya ng kanyang OB-GYN. Ang physical exercise after giving birth ay isang mabisang pamamaraan para lumiit ang tiyan ng mga new mamshies. Instant pampagana at pampahappy din ito!

Without further ado, panoorin na natin ang Happy Islander Mommy sa kanyang physical exercise na sure kami na magiging malaking tulong para sa mga nanay. Sa katunayan, balak ko ito gayahin kahit na wala pa akong anak dahil kailangan ko rin ng tulong sa bandang tiyan! Baka tumalab kung may effort! Pak!

Mukhang tunay na happy and content si Andi sa kanyang island life with her family. Simplicity is Key!

ADVERTISING