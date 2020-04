VLOG WATCH: Pa-Travel Ke Nemen Jen sa Japan with Jennylyn Mercado and Dennis Trillo

ADVERTISING

BAGOT NA BAGOT ka na ba sa bahay? We’ve got you covered, baby!

Ang real-life couple na sina Jennylyn Mercado at Dennis Trillo ang isa sa mga paborito namin na traveling duos sa YouTube. Maliban sa pareho silang magagandang nilalang, gusto namin ang content na ibinabahagi nila sa kanilang fans. Love music? Nandyan ang CoLove nila. Gusto mo ng travel? May pa-travel ke nemen Jen segment sila!

Sa kanilang latest upload ay may pasilip ang lovebirds sa kanilang Japan trip kung saan naghanap sila ng masarap na Ramen, namili ng blue candies sa isang sweet store at pagpi-people watching with friends sa Shibuya, Japan. Ito ay mga video clips na nakuha mula sa kanilang Halloween trip noong nakaraang taon. For sure ay nasa bahay lang ang DenJen at malay natin, baka may bagong sweet videos na naman silang ihahatid sa atin soon!

For the meantime, let’s enjoy this simple yet fun Japan Travel vlog of DenJen!

