VLOG WATCH: Natalie of Wildflower Makeup Tutorial by Roxanne Barcelo

MARAMI ang naaliw sa pagganap ni Roxanne Barcelo bilang Natalie Alcantara sa unforgettable and indestructible series na Wildflower na pinagbidahan ni Maja Salvador. Pasabog ang mga eksena ng nasabing teleserye na dominated ng strong, empowered women. Bida man o kontrabida, mapapabilib ka talaga sa lahat ng characters ng kuwento lalo na ang mga artistang gumanap dito.

Hindi naman maipagkakaila na ang pagganap ni Roxanne Barcelo bilang spoiled brat seductress na si Natalie ang muling nagpaingay sa kanyang pangalan. Matagal na sa showbiz si Roxanne, pero tila mailap sa kanya ang bonggang pagsikat NOT until she played this iconic role. Maliban kasi sa pagiging kontrabidang baliw ni Natalie, napakagaling din nito sa inglisan. Kering-keri ni Roxanne ang demands ng role at siya nga ‘yata ang kontrabida na imbes na mainis ang viewers, nakyukyutan pa sila sa kanya. Kahit ang mga looks niya towards the end of the show ay ginaya ng mga fans. Bongga!

To help her fans further na hanggang ngayon ay Natalie pa rin ang tawag sa kanya kahit mahigit dalawang taon na rin namaalam ang programa sa ABS-CBN, gumawa ng comprehensive Makeup Tutorial ang aktres inspired by her beloved character. O, ano na? Watcha waiting for? Ilabas na ang mga kolorete at ilabas ang inner wildflower in you! PAK!