VLOG WATCH: Mukbang Q&A with JakBie (Jak Roberto and Barbie Forteza)

USONG-USO sa internet ngayon ang mga Mukbang videos. Ito ang mga tipo ng videos kung saan ang host ay naghahanda ng pagkain at kakainin ito sa harap ng kamera. Kumbaga, para kang nagvi-video call sa audience mo. Naging uso ang ganitong concept sa ibang bansa tulad ng South Korea at Japan dahil maraming tao ang kumakain mag-isa at mas gusto nilang manood ng Mukbang videos para kunwari ay may kasabay sila kumain.

May mga mukbang producers na limpak-limpak na salapi na ang kinikita. Yes, pwede ka yumaman sa pagiging matakaw! Rawr!

S’yempre, ginagawa rin ito ng ilan sa mga favorite YouTubers natin at ang latest ay ang magdyowang sina Jak Roberto at Barbie Forteza o JakBie ng GMA-7. Inspired from the movie ‘Parasite‘, naghanda si Jak ng spicy noodles, poached egg and tapa with his girlfriend Barbie at gumawa sila ng mukbang videos while answering some steamy questions from their fans and followers. Na-record na nila ang nasabing mukbang video bago pa na-implement ang ECQ o Enhanced Community Quarantine at dahil napahaba ay natagalan sila sa pag-eedit.

Ilan sa mga highlights ng JakBie mukbang video ay ang pagbunyag na sa spicy ramen pala nag-umpisa ang pag-iibigan ng dalawa. Curious na ba kayo? Nood na!

Muling napapanood sa GMA-7 ang ‘Meant to Be‘, ang romance-comedy series ni Barbie Forteza kung saan pinag-agawan siya ng Kapuso male actors na sina Ken Chan, Addy Raj, Ivan Dorschner at ang tunay na iniirog niya na si Jak Roberto.