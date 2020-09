VLOG WATCH: Movie shoot under ‘the new normal’ ni Richard Yap with RitKen!

ADVERTISING

MISS NA MISS niyo na ba si Richard Yap a.k.a. Sir Chief? Miss na rin namin siya!

Matagal-tagal na rin natin hindi napapanood ang Chinito Daddy si telebisyon. Buti na lang, masipag ito mag-upload ng vlogs sa kanyang YouTube channel para kahit paano ay updated tayo sa whereabouts niya. Mas nakikilala rin natin siya bilang isang pamilyadong tao at may natututunan din tayo sa kanya.

May good news kami! Kasama si Richard Yap sa cast ng pelikulang ‘My First, Your Last‘ na pinagbibidahan ng Kapuso stars na sina Ken Chan at Rita Daniela o RitKen. For the first time ay nakatrabaho ng Kapamilya actor ang mga nasa kabilang istasyon and thank goodness na he had fun sa piling ng mga cast, staff and crew na karamihan ay nagtatrabaho sa Kapuso Network.

Curious ka ba kung paano mag-shoot ang mga artista ng pelikula under ‘the new normal’? Ating silipin ang tatlong shooting days ni Richard Yap para sa launching movie ng tambalan nina Ken Chan at Rita Daniela! Suportahan natin ito kapag lumabas na dahil isang malaking risk ang ginawa ng producers nito (Heaven’s Best ni Harlene Bautista) para may bagong mapanood naman ang mga Pinoy movie fans.

ADVERTISING

Ano kaya ang role ni Richard Yap dito? ‘Yan ang ating abangan – sa sinehan man ‘yan o sa digital platform!