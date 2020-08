VLOG WATCH: Morning Skin Care Routine ni Maja Salvador

ADVERTISING

MOST REQUESTED sa vlog channels ng mga female celebrities ang morning skin care routines lalo na ngayon na karamihan sa atin ay nakapirmi lang sa bahay. Ang ilan ay hindi maiwasang maging masyadong ‘comfortable’ sa kani-kanilang bahay na nakakalimutan na nila mag-hilamos or much worse, nakakalimutan nila maligo! Ewww! Ligo-ligo rin mga bro at sissy!

Hindi maiwasan na magkarooon ng skin breakouts lalo na ngayon kaya saktong-sakto ang latest video upload ng ating Kapamilya favorite na si Maja Salvador tungkol sa kanyang Morning Skin Care Routine na very interesting on our part.

Maliban sa usual na nilalagay sa face ay may secret weapon ang ating Wildflower pagdating sa pag-sooth ng eyebags at kung paano i-tighten ang pores. Want some Maja-licious skincare? Watch na!

Alam niyo ba ang ice roller? We don’t, pero mukhang mapapabili na kami dahil sa pa-tip ni Madam Maja. Tamang-tama dahil lalong lumalalim ang eyebags namin kakanood ng KDrama! Ha-ha-ha!

