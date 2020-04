VLOG WATCH: Mika vs Angelika dela Cruz Sister Tag! Who’s Most Likely To?

ADVERTISING

MISS NIYO NA ba na mapanood sa TV ang magkapatid na sina Angelika at Mika dela Cruz? Well, no need to fret dahil recently ay parehong active sa kani-kanilang YouTube channels ang talented mag-sisterets na ito at kung sa TV ay palagi niyo silang napapanood in kontrabida roles, ibang-iba naman sila in real-life.

Huli natin napanood sa teleserye si Angelika dela Cruz sa ‘Inagaw na Bituin’ kung saan tinodo na naman nila ng kanyang onscreen ‘enemy’ na si Sunshine Dizon ang dyombagan nila. Kung kayo ay bored sa hapon ay masaya kong ibabalita na pansamantalang binabalik ng GMA-7 ang ‘Ika-6 na Utos’ kung saan umeksena si Angelika bilang Geneva, ang nakakatandang kapatid ni Georgia (Ryza Cenon) na gagawing imbyerno ang buhay ni Emma (Sunshine Dizon). Unstoppable talaga si Angelika pagdating sa teleserye warlahan, huh!

Hindi naman papahuli ang younger sissy na si Mika dela Cruz na huli naman natin napanood sa fantaseryeng ‘Kara Mia’. Siya ang kambal ni Barbie Forteza na nuknukan ng inggit ang katawan. Wala pa kaming balita sa next project ng aktres, pero mas okay rin siguro kung ma-explore ang kanyang funny and kalog side on her next series.

Speaking of, ipapalabas na rin simula sa Lunes ang re-reruns ng ‘Meant to Be’, ang unang show ni Mika nang lumipat ito sa Kapuso network.

Maingay, Kwela at Kalog! ‘Yan na ‘yan ang description namin nang mapanood namin ang latest video upload ni Kapitana Angelika na ‘Sister Tag’. Ito ang uso ngayon na family-related tag sa YouTube at game na game naman ang kanyang favorite guest/younger sister na si Mika. Sino nga ba ang mas magastos? Sino ang mas iyakin? Malalaman natin ang kasagutan kapag pinanood ninyo ang video na ito!