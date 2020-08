VLOG WATCH: Michelle Madrigal’s 12 Minute AB Workout

ADVERTISING

MICHELLE MADRIGAL may be out of the glitzy world of showbiz, pero umaarangkada pa rin ito bilang Online Fitness Coach sa Amerika. Dahil sa kanyang recent revelation na nagdesisyon siya na ipatanggal ang kanyang breast implants, marami na ang naging interesado sa current whereabouts niya.

Isa sa mga useful and effective fitness video uploads ni Hot Momma Michelle ay ang kanyang 12 Minute AB Workout, na swak na swak para sa mga taong gustong magpaliit ng tiyan lalo na’t puro tayo lamon, higa, upo at tulog habang naka-quarantine. Mainam din na bigyan natin ng pansin ang ating physical health and fitness. Michelle Madrigal can help us with that!

Sabayan natin ang ating kababayan sa kanyang bonggang 12 Minute Ab Workout. Ang maganda sa panonood at paggaya sa mga ganitong workout ay pakiramdam mo na may kasabay ka dahil naririnig mo ang kanilang paghinga at pagpush na tapusin ang isang set. Curious? Get your yoga mats, change your clothes to a comfy one and let’s do some ab workouts! Dali na para hindi ka lagi napaghihinalaang buntis! Ha-ha-ha!