VLOG WATCH: Mica Javier’s No Diggity x No Scrubs Acoustic Mash Up Cover

ADVERTISING

NAAALALA niyo ba si Mica Javier ng Precious Hearts Romances presents Los Bastardos? Siya ang gumanap bilang Lupita na tunay na malupit pagdating sa action and kilig scenes niya with Josh Colet who played the role of Connor naman. Maituturing na newbies pa pagdating sa paggawa ng teleserye ang dalawa, pero hindi maipagkakaila na nakakuha rin sila ng sarili nilang fanbase thru the program.

Wish niyo ba na magkadevelopan ang dalawa in real-life? Well, hindi na po ‘yan posible dahil kinasal na si Mica Javier sa kanyang longtime boyfriend na si Jay-R (singer/songwriter/producer). Sa katunayan, una munang nakilala bilang singer si Mica Javier na nakapag-record pa ng awitin noon under Timbaland at ginamit ang kanta niyang ‘3000 Light Years’ sa mga programang ‘Glee’ at ‘Dance Moms’. May mga nagawa rin itong proyekto sa USA bago pa ito nagdesisyon na makipagsapalaran at ikasal dito sa Pilipinas.

Kung curious kayo kung gaano kagaling si Mica Javier sa pagkanta, bisitahin ninyo ang kanyang vlog channel kung saan niya inilalagay ang ilang acoustic cover at random quaranthings with husband Jay-R.

Just this month ay inupload nito ang cover niya ng sikat na 90’s RnB songs na No Diggity at No Scrubs. Interesting, ‘di ba? Tara na’t maki-jam with Mica!

ADVERTISING