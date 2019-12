VLOG WATCH: Maui Taylor reunites with the Viva Hot Babes – Sino ang certified hot momma?

ADVERTISING

FROM HOT BABES to hot mommas ang peg ngayon ng original Viva Hot Babes na nagpainit ng early 2000’s natin. Sino ba ang lalaking hindi nahumaling sa kahit isa sa miyembro ng grupong ito? Remember when Maui Taylor, Katya Santos, Andrea del Rosario, Sheree, Gwen Garci at Zara Lopez used to spice up your movie screens and magazine covers? No inhibitions ang mga fierce ladies na ito sa pagpapasexy at paghuhubad para lang mapasaya ang kanilang male fans.

Kahit na halos lahat sila ay certified momshies na, hindi pa rin nawawala ang kanilang sex appeal at yes, until now ay pilya at harot pa rin ang mga ito based on the latest vlog of Maui Taylor. Nakakaaliw! Hindi man sila kumpleto sa reunion pictorial na ito, masaya na kami na makitang magkakasama pa rin ang mga babaeng pinantasya ng kalalakihan at inidolo ng mga babae noong kasagsagan ng kanilang kasikatan. Viva Hot Babes Forever!