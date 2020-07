VLOG WATCH: Matteo Guidicelli and Sarah Geronimo’s Gender Reveal Kitchen Takeover

ADVERTISING

HAPPY WIFE, HAPPY LIFE!

‘Yan ang takeaway namin sa recent video upload ni Matteo Guidicelli sa kanyang YouTube channel. Ang misis na si Sarah Geronimo lang naman ang cinematographer ni Matteo habang ito’y nagluluto ng Spaghetti Alle Vongole, Grilled Lobster at Steak para sa gender reveal celebration ng kapatid ni Matteo.

Ang iconic bungisngis ni Sarah ay naririnig at naiimagine namin ito na proud at kinikilig sa galing ng pagluto ng kanyang mister! Tamis!

Sa totoo lang, akala namin ay gender reveal na ng magiging baby ng dalawa ang magaganap! He-he-he! S’yempre, we’re excited na magkaroon na rin ng Baby sina Matteo at Sarah. Will it be a future car race driver o future popstar?

Anyway, nakakatuwa na masilip ang family life ng mga Guidicelli’s. It is really refreshing to see our Pop Princess Sarah Geronimo in her element! Sana ang next ‘gender reveal’ video nila ay mismong kanilang little angel (or angels kung twins o triplets) ang ating masisilip!