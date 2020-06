VLOG WATCH: Masarap na Patikim ni Kim Domingo: Seafood Mukbang!

ADVERTISING

IMPRESSIVE ang bilis ng pagdami ng subscribers ng Kapuso sexy actress na si Kim Domingo sa YouTube, huh? Umabot na ito agad sa 240,000+ subscribers! Ibig sabihin n’yan ay hindi totoo ang tsikang malalaos ang Pantasya ng Bayan dahil lang sa pinili nito na bawas-bawasan na ang pagpapasexy dahil hindi na ito komportable sa paggawa ng mga love scenes at pagpapakita ng klebang sa kanyang mga proyekto.

To clarify, hindi naman talaga totally ‘no’ ang pagtanggi niya sa sexy roles. May point din naman siya dahil puro na lang malanding kabit o hubadera ang roles na ibinibigay sa kanya when in fact, she’s a natural comedian!

Ang ‘Bubble Gang’ ang programang hinding-hindi bibitawan ni Kim. Sa gag show na ito pinauso ng dalaga ang kanyang deliciously naughty segment na ‘Patikim ni Kim’ kung saan ang mga male cast o guests ng programa ay kinakain o kumakain ng kung anuman ang ihain na putahe ni Kim sa segment niya. Patikim ni Kim nga, ‘di ba?

Dahil miss na siguro ni Kim ang kanyang mala-mukbang na show ay ito naman ang kanyang ginawa sa kanyang bagong vlog – isang Seafood Mukbang!

ADVERTISING