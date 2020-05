VLOG WATCH: Maris Racal’s relatable quarantine vlog comeback

ADVERTISING

NAGBABALIK NA sa pagvo-vlog ang Kapamilya actress na si Maris Racal! Katulad ng mga ordinaryong Pilipino, may mga good and bad days din while on isolation ang dalaga. So, how does she spend her day at home?

Sa vlog na ito ay gigising, magluluto ng isang Middle Eastern-inspired breakfast, magwo-workout (pero matatapos ba niya?!), manonood ng anime, magpi-Pinterest, maliligo (kasama ba tayo sa shower?he-he-he!), mag-aayos ng sarili, mag-aayos ng room desk, makikipag-zoom meeting, another zoom meeting with her fan club, kakain ng light dinner at mag-aaral ng Masterclass show ni Natalie Portman.

Nang mapanood namin ang video ay talagang naka-relate kami! Sabi nila, it’s okay not to be super duper productive while on quarantine. Pero sa mga workaholics, nakakabagot din talaga kung ilang araw o linggo ka nang naka-tengga sa bahay kaya nasa sa iyo na ‘yan kung paano mo ima-manage ang iyong oras.

Bago ang ECQ ay regular na napapanood si Maris Racal sa ABS-CBN series na Pamilya Ko, kung saan nag-click sa audience ang tambalan nila ni JC de Vera.

