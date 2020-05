VLOG WATCH: Base MakeUp, Brows and Sunset MakeUp Look Glam with Barbie Forteza

ADVERTISING

NAKASANAYAN NA ng mga celebrities and performers ang pagpapaganda lalo na kapag sila ay may live performances, photoshoots o tapings for TV and movies. Sa katunayan, hinahanap-hanap na ng kanilang mukha ang mga brushes at kung anu-ano pang kolorete sa katawan lalo pa ngayon na ‘no makeup look’ ang default aura ng mga tao ngayon dahil sa ECQ. Bakit ka pa mag-effort na magpa-beauty kung sa bahay ka lang naman, ‘di ba?

Hindi na natiis ng Kapuso Princess na si Barbie Forteza kaya naman isang Base MakeUp and Brows Glam Up ang naisipan nitong gawin bilang comeback video sa kanyang YouTube channel. Just like a real ‘Barbie’ ay magandang ayusan ang dalagang ito na isa sa prized talents ng GMA-7. With her own makeup kit and pampaganda sets at home, tara na’t sabayan natin si Barbie sa kanyang pagpapaganda!

Miss niyo na ba si Barbie on TV? Muling pinapalabas sa GMA-7 ang ‘Stairway to Heaven’ kung saan unang lumabas ang aktres bilang Young Jodi. Dito rin nag-umpisa ang short-lived loveteam nila ng dating aktor na si Joshua Dionisio.

Want to glam up at home? Sabayan niyo na si Barbie!