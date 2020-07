VLOG WATCH: Maja Salvador’s Quarantine Routine in Palawan

ADVERTISING

MISS MAJA SALVADOR? We do too!

These days ay active si Maja Salvador kasama ang ilang ABS-CBN celebrities sa pakikiisa at pakikibaka sa nangyaring ABS-CBN Franchise Denial. Sa Palawan naabutan ng unang Enhanced Community Quarantine o ECQ si Maja. Ano kaya ang pinagkaabalahan ng ating paboritong indestructible Wildflower?

Luckily, na-stuck si Maja sa Palawan with her one and only boyfie Rambo Nunez. Sa video na ito ay mapapanood natin si Maja while doing household chores at naging personal barbera na rin ito ng kanyang dyowa! Pak! Gupit! Ahit! Ha-ha-ha!

S’yempre, hindi nakalimutan ng our dear MAjasty ang pagwo-work out at hindi excuse ang quarantine and no work para tamarin sa paggalaw, noh! Hindi rin ito nagpatalo sa pagba-basketball at pag-grocery sa Palawan branch ng ini-endorsong mall at kumain sa paboritong fastfood ng bayan na yes, siya rin ang endorser! Bongga talaga ang superstar natin! Stay Gold!

