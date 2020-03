VLOG WATCH: Maabilidad na Home Workout ni Kris Bernal (gamit ang household items!)

ADVERTISING

DALAWANG Linggo na rin naka-home quarantine ang karamihan sa mga Pinoy. Hindi ibig sabihin nito ay kakalimutan na natin ang ating fitness routines. Hindi porket walang access sa gym at absent ang iyong fitness trainor ay magpapabaya ka na sa katawan at kalusugan, huh! Tamad-tamaran lang?!

Gayahin na lang natin ang Kapuso actress/businesswoman na si Kris Bernal, na kahit aminadong hindi nakakapag-workout noon na absent ang kanyang trainer ay ginawan niya ito ng paraan. Sarado man ang kanyang paboritong fitness gym ay hindi ito nagpaawat dahil mismong mga gamit sa bahay o household items ang ginawang substitute para hindi mawala ang kanyang nakasanayang fitness routine. Ang resourceful, ‘di ba?

Watch this inspiring home workout by the sexy and talented Kris Bernal! Nawa’y ma-inspire kayo na gayahin ang dalaga at tantanan niyo na ang pantry niyo sa bahay! Charot!

O, ano na ? Ilabas na ang pinamiling tissue rolls, laundry can na may labada (malinis man o hindi), gatas, hardcover books, make-up items at kung anu-ano pa! PAK!

