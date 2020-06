VLOG WATCH: Love Thy Woman XClusive Behind-the-Scenes Vlog by Xian Lim

ADVERTISING

NAGBABALIK NA sa pamamagitan ng Kapamilya Channel ang pinakamamahal na afternoon family drama series ng Dos na ‘Love Thy Woman’ na pinagbibidahan nina Kim Chiu, Yam Concepcion and Xian Lim. Bitin na bitin ang mga sumusubaybay sa serye dahil mag-iisang buwan pa lang ito ipinapalabas nang ma-implement ang Enhanced Community Quarantine sa bansa.

To commemorate the grand comeback of the series, Xian Lim uploaded some interesting behind the scene clips from the pictorial of the show. Sinama na rin ng aktor ang ilang eksena sa first few days ng taping at dubbing para sa promotional trailer ng programa. Kung curious kayo sa production ng mga teleserye, this might spark your interest!

Muli nang mapapanood ang Love Thy Woman sa pamamagitan ng Kapamilya Channel at iWant! Miss mo na ba ang tambalang KimXi? Ito na ang grand comeback ng kanilang serye! Kung ayaw mo pa lumabas dahil bawal lumabas, mag-teleserye ka na lang muna!